Жена Евгения Петросяна оценила работу немецкого актера в «Мастере и Маргарите»

Жена Евгения Петросяна приняла решение похвалить Аугуста Диля за роль Воланда. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный блог Татьяны Брухуновой.

Немецкий актер получил известность после съемок в фильме «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. Посмотрев новинку кино, Татьяна поделилась своим мнением о ней.

В первую очередь, она отметила игру Аугуста. По мнению Татьяны, после выхода фильма у него появилось множество поклонниц из России.

«Здесь харизма и непохожесть сложились в огненный коктейль на радость женской аудитории», — считает супруга юмориста.

Также Татьяна отметила недостаток в работе Михаила. По ее мнению, режиссер уделил мало внимания свите Воланда и совсем не раскрыл линию Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри.

«В экранизации Москва явно не 30-х годов, а, скорее, город будущего, который был спланирован еще в СССР, но так и не обрел физической формы», — резюмировала знаменитость.

Ранее актер Александр Галибин заявил, что Михаил Локшин исказил суть «Мастера и Маргариты». Подробности смотрите в этой статье.