Актер Александр Галибин заявил, что Локшин исказил суть «Мастера и Маргариты»

Актер Александр Галибин заявил, что Михаил Локшин исказил суть «Мастера и Маргариты». Об этом сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН.

Александр исполнил роль Мастера в экранизации Владимира Бортко. В беседе с журналистами он поделился своим мнением о фильме Михаила Локшина.

По словам актера, он пожалел времени, потраченного на просмотр фильма. Александр заявил, что новинка кино его не тронула. Более того, он считает, что проект Локшина — «калька американского блокбастера на тему произведения «Мастер и Маргарита»».

«Там есть вещи, которых просто не может быть в экранизации Булгакова. В версии режиссера я не разобрался, не понимаю, почему он интерпретировал все именно так, почему он дописал диалоги, придумал сцены», — высказался артист.

Галибин заявил, что Локшин исказил суть бессмертного романа Михаила Булгакова. Вот почему он считает, что работу режиссера нельзя называть экранизацией.

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