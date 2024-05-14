Оксимирон* отреагировал на новость об уголовном деле новой песней

Известный рэпер Оксимирон* (признан в РФ иностранным агентом) представил песню «Мир горит», в которой отреагировал на возбужденное против него уголовное дело в России. Премьера композиции состоялась на YouTube-канале артиста.

Музыкант назвал дело «удаленкой» и уточнил, что вынужден прятаться по всей планете. Рэпер пожаловался на слежку в Тбилиси, а также намекнул, что ему предлагали сменить позицию и начать сотрудничать с властями.

«Я давно перестал ставить смайлики бомбы, ракеты, пожара. Время такое: проблема не только тюремный срок», — читает в треке исполнитель.

Помимо этого, Оксимирон* пообещал в ближайшее время выпустить новый альбом «Национальность: нет» — именно так МВД указало в розыскной карточке рэпера.

Напомним, 9 мая в базе МВД появилась карточка с объявлением в розыск Оксимирона*. Музыканта разыскивают по уголовной статье. Сам рэпер уже несколько лет живет за пределами России.

Также сообщалось, что получивший скандальную известность после появления на «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой в одном носке рэпер Vacio сбежал от службы в армии России в Америку.