«Свалил из страны»: ставший известным из-за носка на «голой» вечеринке рэпер Vacio не пошел в армию и покинул РФ
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Рэпер Vacio, получивший скандальную известность после появления на «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой в одном носке, все-таки не пошел служить в армию и сбежал из страны. По информации StarHit, сейчас он находится в Америке.
Популярность к молодому исполнителю пришла в декабре прошлого года. Тогда о нем заговорили из-за необычного «наряда» на «арт-выставке» Ивлеевой. Он буквально воспринял дресс-код и решил совсем не надевать одежду, кроме одного носка. Из-за этой выходки рэпер был задержан на следующий день.
После случившегося активисты потребовали, чтобы Vacio отправили в армию, и сам он согласился с этим. На протяжении нескольких месяцев он демонстрировал подготовку к службе, даже сбрил длинные волосы. В военкомат исполнитель должен был явиться в весенний призыв, но этого не произошло. СМИ выяснили, что артист предпочел уехать из России.
«Мне и всей моей команде очень жаль — Коля свалил из страны. И Vacio больше не существует. Не знаю, как передать горечь и разочарование от произошедшего», - рассказала подруга рэпера.
Сам Vacio пока эту информацию никак не прокомментировал.
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