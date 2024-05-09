39-летнего рэпера Оксимирона* объявили в розыск по уголовной статье

В базе МВД появилась карточка с объявлением в розыск рэпера Оксимирона*(настоящее имя Мирон Федоров* - признан иноагентом на территории РФ). Указывается, что он разыскивается по уголовной статье.

На это обратил внимание Telegram-канал 112, который приводит карточку с указанием фотографии и данных музыканта.

Статья УК, по которой разыскивается рэпер, не называется. Нет сведений о том, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Известно, что музыкант уехал из России после начала спецоперации. Он высказывался против СВО.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала не сравнивать поэта Владимира Маяковского с Оксимироном* и Vacio. Ее слова прозвучали в ответ на вопрос студента, который интересовался, как быть с нецензурными произведениями, если современных рэперов наказывают за мат.

*признан иноагентом на территории РФ