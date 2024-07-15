36-летней модели Оксане Самойловой потребовалась помощь врачей на VK Fest. Знаменитость рассказала про инцидент в соцсети.

14 июля в «Лужниках» состоялся VK Fest. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Оксана с Джиганом. Для выхода в свет супруги выбрали парные образы, отдав предпочтение белому цвету. Джиган надел майку, джинсы и кеды, а Самойлова — платье с ассиметричным кроем. Пара позировала фотографам, а затем общалась с поклонниками.

«Столько людей пришло к нам на автограф-сессию. Извините, что не успели со всеми сфоткаться», — написала Оксана.

Как выяснилось, мероприятие закончилось для Самойловой инцидентом. Модель показала фото, на котором она сидит на медицинской каталке. При этом знаменитость не стала уточнять, что с ней произошло.

«Моментик из жизни», — высказалась Самойлова.

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