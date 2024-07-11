Старшая дочь Оксаны Самойловой после провала музыкальной карьеры пошла работать официанткой

Старшая дочь Оксаны Самойловой Ариела устроилась на работу официанткой. Об этом стало известно из соцсетей.

Некоторое время назад Оксана Самойлова объявила об окончании музыкальной карьеры ее старшей дочери Ариелы. Звездная мать предполагает, что это случилось из-за хейта в сторону ребенка.

Теперь же стало известно о новой профессии 13-летней Ариелы. По словам Самойловой, девочка устроилась официанткой в ресторан.

«Ари пошла работать официантом и мы сразу приехали к ней на работу. Я очень горжусь ей», — заявила она.

Впрочем, подробнее о новой профессии дочери Самойлова решила не рассказывать. Вместе с ней поддержать ребенка приехал и Джиган.

Напомним, последняя песня Ариелы Самойловой не впечатлила ее фанатов. Трек раскритиковали из-за отсутствия смысла в тексте.

Ранее мы писали о том, что старшая дочь Самойловой и Джигана запретила родителям показывать ее в соцсетях.