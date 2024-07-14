«Поиграли и хватит!»: Нино Нинидзе подтвердила отношения с певцом Алексеем Лысаковым

Актриса Нино Нинидзе подтвердила отношения с певцом Алексеем Лысаковым. Об этом стало известно из соцсетей.

В свой 33-й день рождения актриса Нино Нинидзе поделилась архивными снимками в личном блоге. Знаменитость выложила черно-белое фото с мамой, снимок с сыном и видео, на котором поклонники разглядели роскошное кольцо на безымянном пальце.

«33 года, это уже!!! Поиграли и хватит, можно пожить теперь и для себя! Нет времени на невнимательность, неуверенность, страх и обесценивание! Простите, сказать больше нечего. Отыграли концерт в +32, выпила бокал и, кажется, я взяла верный курс», — подписала кадры она.

Певец Алексей Лысаков тоже не прошел мимо дня рождения актрисы — он выложил совместный снимок с подписью «Моя любовь».

Напомним, Нино Нинидзе в июле 2019 года начала встречаться с бывшим возлюбленным Ксении Собчак, актером Максимом Виторганом. Однако уже в 2023 году стало известно об их расставании.

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