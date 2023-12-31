Оксана Самойлова выступила с обращением после вечеринки Ивлеевой

Оксана Самойлова порадовала фанатов в соцсетях семейными снимками. Однако некоторые пользователи упрекнули супругов в том, что они так и не извинились за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой.

На свежих фотографиях вся семья позировала перед новогодней елкой. Оксана с дочками надели розовые пижамы, а Джиган с сыном - голубые.

На одном из кадров звездная мама держала за ноги сына, а отец – младшую дочку. Несмотря на то, что ребята оказались головами вниз, они смеялись и явно были рады всему происходящему.

«Традиционные фото в одинаковых пижамках и самые теплые пожелания счастья, здоровья и всего самого наилучшего от нашей семьи в дом каждого, кто читает эти строки. С наступающим Новым годом, друзья», – прокомментировала Оксана Самойлова.

Только вот пользователи Сети выразили неоднозначную реакцию на фотосессию.

«А что же вы не пригласили подругу – Настеньку Ивлееву?», «А почему от вас не было извинений за голую вечеринку?!», – спрашивают другие блогеры.

При этом сам Джиган уже говорил, что мероприятие ему не понравилось и они с женой практически сразу уехали.

Ранее мы писали, что Гарик Харламов назвал «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой утренником.