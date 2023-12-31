Комик Гарик Харламов высмеял «голую» вечеринку Ивлеевой и назвал утренником

Юмористы Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов высмеяли скандальную «голую» вечеринку, организованную блогером Настей Ивлеевой. Досталось также гостям мероприятия, поддержавшим провокационный дресс-код almost naked.

При этом в интерпретации комиков перевод названия вечеринки «почти голые» приобрел шуточный оттенок.

Так, Денис Дорохов признался, что решил не ходить на мероприятие, так как придуманный им костюм уже был занят.

«Да мой костюм заняли уже просто. И носок спадал у меня все время», - посмеялся юморист.

42-летний Харламов также не стал скрывать своего ироничного отношения к произошедшему. Он отметил, что все участники «голой» вечеринки просто не знали куда шли, а когда увидели, что происходит, то пробыли там всего несколько часов.

«Все извинились, сказали, что не знали, куда шли, думали утренник, пробыли там всего 5 часов», — пошутил Гарик, намекая на речь Филиппа Киркорова.

Харламов также отметил, что свои извинения принесла даже журналистка Ксения Собчак, однако, по сравнению со спектаклями ее мужа, режиссера Константина Богомолова, это, по мнению юмориста, был действительно утренник, сообщает StarHit.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что Ивлеева записала 20-минутное видео, посвященное скандальной вечеринке. Со слезами на глазах 32-летняя звезда заявила, что готова к «любым исходам», так как потеряла связь с реальностью из-за известности и денег.