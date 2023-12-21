«Мероприятие отвратное»: Джиган раскритиковал вечеринку Насти Ивлеевой

«Голая» вечеринка Насти Ивлеевой активно обсуждается в СМИ. Кто-то выступил в защиту этого мероприятия, а кто-то — активно его критикует. Свое мнение решил высказать и рэпер Джиган, который был в числе приглашенных гостей.

Джиган признался: атмосфера мероприятия не пришлась ему по душе. Вместо общения с присутствовавшими он решил сыграть в карты на телефоне. Всему виной скука. Поэтому побывал недолго на вечеринке и очень быстро отправился домой с супругой Оксаной Самойловой.

«Мероприятие отвратное, какой-то пранк. Такое ощущение, что Настя пранканула всех адекватных людей, кто там был. Мы быстро уехали. Публика и место крайне не понравились», — цитирует рэпера Super.ru.

Джиган был единственным гостем, который пришел на вечеринку не совсем по дресс-коду. Он выбрал для мероприятия спортивный костюм, а оголился лишь для фото с виновницей происходящего.

Ранее известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала скандальную «голую» вечеринку блогерши Насти Ивлеевой в Москве.