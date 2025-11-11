Оксана Самойлова раскрыла детали брачного договора с Джиганом

Оксана Самойлова подтвердила, что после развода ей достанется большая часть имущества. Ее слова передает NEWS.ru.

Осенью 2025 года Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом. Модель не называла причин разрыва, она лишь лаконично обмолвилась, что рэперу надо повзрослеть. Объявив о расставании, знаменитость съехала из семейного особняка и в одиночку стала выходить в свет.

Так, Оксана посетила модную премию. Когда она появилась на красной дорожке, журналисты поинтересовались о деталях бракоразводного процесса. Самойлова ответила, что раздел имущества будет происходить по закону. Существует вероятность, что ей достанутся ферма и загородный дом.

«Делить будем по брачному договору», — заявила она.

Напомним, в 2025 году Оксана объявила о строительстве фермы на территории заброшенного пансионата, находящегося в деревне Старая Руза.

