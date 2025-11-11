«Каждый вечер реву в подушку»: Оксана Самойлова высказалась о разводе с Джиганом

Оксана Самойлова заявила, что каждый вечер «ревет в подушку» из-за Джигана. Слова модели передает StarHit.

Оксана Самойлова стала гостьей премии Moda Topical. Выйдя к прессе, модель заговорила про развод с Джиганом. Знаменитость призналась, что тяжело переживает расставание с рэпером и каждый вечер плачет.

«Я что, не человек, что ли? Я сейчас очень чувствительная, ранимая. Я, конечно, хожу вся такая веселая, но я, естественно, человек. Все обдумываю ежедневно. Практически каждый вечер я реву в подушку», — высказалась Оксана.

К слову, Джиган борется за спасение брака: он попросил у суда 3 месяца на примирение и регулярно оказывает знаки внимания супруге. Самойлова не отрицает, что замечает изменения в лучшую сторону в рэпере, хотя еще совсем недавно модель заявляла: Джигану нужно повзрослеть.

«Сейчас мы видим лучшую версию Джигана. Он очень старается», — сообщила Оксана.

Ранее в Сети заподозрили Оксану Самойлову в обмане, заметив на ее ролике Джигана. Подробности читайте в этой новости.