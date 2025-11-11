«И это я еще не развелась!»: Оксана Самойлова заставляет Джигана ревновать после расставания

Блогерша Оксана Самойлова похвасталась, что буквально «плескается» во внимании мужчин после расставания с рэпером Джиганом. При этом отвечать кавалерам она пока не спешит. Бизнесвумен призналась, что к новым отношениям еще не готова. Об этом сообщает StarHit.

Несколько недель назад стало известно о разводе Джигана с женой. Инициатором выступила Оксана, но причина не раскрывается. В беседе с журналистами блогерша делилась, что настроена решительно, при этом рэпер расставаться не хочет и пытается вернуть супругу.

На данный момент Джиган и Самойлова живут раздельно. Исполнитель погружен в работу, а его жена посещает светские мероприятия и хвастается роскошными букетами. По ее словам, некоторые присылает рэпер, но есть подарки и от новых ухажеров.

«Я как дельфинчик в океане внимания плескаюсь. И это я еще не развелась!» - поделилась Оксана.

Статус свободной женщины блогерше по душе. Она призналась, что много лет была замужем, поэтому наслаждается свободой, и в ближайшее время не стоит ждать, что она начнет снова с кем-то встречаться.

«Пока что нет! Я вообще не хочу никаких отношений! Я просто хочу жить и делать то, что я хочу», - заявила Самойлова.

Ранее Оксана Самойлова заявила, что каждый вечер плачет в подушку из-за Джигана.