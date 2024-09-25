Оксана Самойлова ответила звезде «Модного приговора», раскритиковавшему ее наряды

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова отреагировала на критику звезды «Модного приговора» Александра Рогова, назвавшего ее платья «дурацкими и дешевыми». Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

«Я реально не понимаю моду, мне это не красиво, мне это не нравится. Вот эти мужики на каблуках… не мое это. Я могла бы быть „модной“, у меня на это есть все опции, но реально не мое. Мне это все кажется максимально странным. Мне внутренне, что Праду надеть, что вещь за 500 рублей», — поделилась блогерша.

Бизнесвумен добавила, что одинаково себя ощущает как в дорогом, так и дешевом наряде. Она подчеркнула, что для нее главное, чтобы образ нравился ей.

Ранее рэпер Джиган пожаловался, что Оксана Самойлова снимает его с неудачных ракурсов.

Также Самойлова раскрыла, сколько потратила на сборы детей к 1 Сентября.