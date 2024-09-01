Сэкономила больше 400 тысяч: Оксана Самойлова раскрыла, сколько потратила на сборы детей к 1 Сентября

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова рассказала о подготовке своих детей к 1 Сентября. Супруга рэпера Джигана призналась, что в этом году смогла сэкономить на покупке школьной формы для трех дочерей, потратив всего 20 тыс. рублей, при том, что в прошлом году потратила почти 500 тыс. рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По словам знаменитости, из-за большого количества дел, работы и съемок их семья не успела основательно подготовиться ко Дню знаний. Однако Оксана Самойлова нашла решение: все необходимое для школы для 13-летней Ариелы, 9-летней Леи и 7-летней Майи она приобрела на маркетплейсах в последний момент — от ручек за 59 рублей до пиджака за две тысячи. При этом модель призналась, что раньше покупала все в обычных магазинах.

В результате бизнесвумен потратила на школьную форму и прочие предметы для девочек всего 20 тыс. рублей. Примечательно, что в прошлом году покупки к школе обошлись Оксане Самойловой в почти 500 тыс. рублей.

Также жена Джигана рассказала, как мотивирует дочерей учиться. Оксана Самойлова призналась, что платит детям за хорошие оценки. По мнению знаменитости, не стоит ругать ребенка из-за успеваемости, поскольку главное — реальные знания.

Оксана Самойлова отметила, что уже не помогает старшим детям с домашним заданием, но собирается максимально поддерживать младшую дочь Майю, которая в этом году идет в первый класс. При этом модель и рэпер решили не отдавать младшего ребенка в детский сад: поскольку все девочки будут ходить в школу, супруги хотят проводить с 4-летним Давидом как можно больше времени дома.

Ранее сообщалось о том, что Оксана Самойлова ответила хейтерам своей дочери.