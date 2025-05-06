Оксана Самойлова назвала 5-летнего сына трусом, который боится всего на свете. Модель рассказала о страхах наследника в соцсети.

Оксана Самойлова вместе с мужем и детьми улетела на отдых в Дубай. Модель записала ролик во время обеда и рассказала о поведении наследников. Если дочери Оксаны ничего не боятся и всегда идут на риск, то 5-летний сын, внезапно для всех, оказался трусом. Он боится насекомых, темноты, воды. Звездной маме забавно наблюдать за различиями детей.

«У нас Давид стал мегатрусом. Он боится всего: жуков, темноты, воды — короче, всего подряд. И это особенно смешно на контрасте с сестрами. Коллекционировать пауков и ловить ртом ос — это мелочи для них», — призналась Самойлова.

Зимой 2025 года модель устроила праздник сыну в деревенском стиле и заказала ему десерт, который спровоцировал обсуждения в Сети. В беседе с сайтом «Страсти» кондитер Марина Синицкая назвала неидеальным «деревенский» торт Самойловой за 200 тысяч. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что жена Евгения Петросяна пожаловалась на низкую популярность в Сети.