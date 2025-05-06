«Почему много просмотров и мало лайков?»: жена Петросяна пожаловалась на низкую популярность в Сети
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Жена 79-летнего народного артиста РСФСР Евгения Петросяна в личном блоге поделилась своими переживаниями. Татьяна Брухунова пожаловалась, что подписчики ставят мало лайков под ее постами.
Она опубликовала коллаж, на котором видно, что фотографию с изображением 4-летнего сына пары Вахтанга просмотрели 254 тысячи пользователей. При этом пост собрал всего 7900 лайков.
Кроме того, возмутило Татьяну малое количество реакций на пост с ее модным луком в стиле 90-х годов. Снимок просмотрели 169 тысяч человек, однако лайков оказалось менее 3 тысяч.
«Почему много просмотров и мало лайков? Как думаете?» - поинтересовалась Брухунова у подписчиков.
Пользователи Сети, в свою очередь, отметили, что это единственная проблема в жизни Татьяны. Кроме того, некоторые обратили внимание, что жена Петросяна сама лайкает свои же публикации в блоге.
Ранее Татьяна Брухунова рассказала, что ее обвинили в использовании «литературных рабов», которые якобы пишут ей посты в Интернете. Она назвала это ересью.