«Торт может показаться неидеальным»: какую сумму потратила Оксана Самойлова на праздник сына

Оксана Самойлова устроила «деревенскую» вечеринку в честь 5-летия сына Давида. Обозначенной тематике соответствовала не только одежда гостей, но и торт. Большой десерт был украшен фигурами домашних животных в виде коров, коз, куриц и другими атрибутами сельской жизни. По словам модели, торт произвел положительное впечатление на гостей. Однако звездный кондитер Марина Синицкая считает его неудачным из-за обилия элементов декора. Также Марина предположила, что стоимость десерта составляет 200 тысяч. Кондитер поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Хотя торт может показаться неидеальным с точки зрения классических кондитерских техник, он полностью соответствует выбранной концепции. Такие элементы декора, как сено, трава, фигурки коз и машинок, создают целостную картину. Несмотря на некоторую «ляпистость», в контексте деревенской тематики торт выглядит гармонично. Единственным недостатком могу назвать избыточное количество декоративных элементов, затрудняющих восприятие общей композиции. Возможно, более широкая и низкая форма торта позволила бы лучше оценить детали. Высокая детализация и сложность исполнения отдельных элементов свидетельствуют о профессионализме кондитеров», — высказалась Марина.