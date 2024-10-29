Оксана Самойлова и Джиган построят питомник для коз из Бутово. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

76-летний пенсионер содержал в частном доме 14 коз. Жилище мужчины находится рядом с бутовскими ЖК, и жители новостроек пожаловались на пенсионера и его животных. Суд запретил ему содержать коз, пока он не построит загон и не перестанет выпускать их на территорию ЖК. В беседе с журналистами Самойлова пообещала навестить пожилого мужчину и построить питомник. По словам знаменитости, их с супругом тронула эта история, и они следили за ее развитием.

В свою очередь, пенсионер пообещал подарить звездной паре одну из коз в знак благодарности.

Ранее блогер Оксана Самойлова заявила, что купила козе «свитер Fendi» за 300 рублей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Ксению Собчак пригласили на гроботерапию и предложили ей ночь в похоронном доме.