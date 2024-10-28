«Я заслужила»: Ксению Собчак пригласили на гроботерапию

Журналистку Ксению Собчак пригласили на гроботерапию. Соответствующее приглашение звезде прислали из похоронного бюро.

Телеведущая опубликовала его в своем Telegram-канале СОБЧАК.

В приглашении говорилось: «С уважением к вам и вашим достижениям в области общественной и социально-значимой деятельности приглашаем вас принять участие в мероприятии «Гроботерапия» и «Ночь в похоронном доме» в период с 9 по 11 декабря».

В случае невозможности приехать в указанные даты ей предложили выбрать день самостоятельно.

Собчак прокомментировала намечающееся мероприятие и заявила, что оно попадет в рубрику «Приглашение, которое я заслужила».

«Гроботерапия после катафалка, лично для меня, это уже «вчерашняя вчерашка», - написала Собчак.

Ранее она высказалась о скандале с певицей Глюкозой, задержанной в аэропорту. Собчак защитила подругу и отметила, что на опубликованных видео артистка была адекватной.