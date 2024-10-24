«Даже детям Fendi не покупаю»: Оксана Самойлова озвучила стоимость свитера для козы

Блогер Оксана Самойлова заявила, что купила козе «свитер Fendi» за 300 рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

В Москве состоялась музыкальная премия «Жара Media Awards». Мероприятие посетили Стас Ярушин, Ксения Бородина и Оксана Самойлова. Блогерша находилась в хорошем настроении и охотно общалась с прессой. Одним из поводов для обсуждения стал новый питомец Оксаны — коза. В личном блоге Самойлова хвасталась, что купила козе накидку за 70 тысяч рублей. После этого она показала, как животное носит «свитер Fendi». Как выяснилось, на этот раз блогерша отказалась от больших трат и купила подделку.

«Если вы про свитер Fendi, то это с маркетплейса, фейковый. За 300 рублей. Я что, сумасшедшая? Я даже детям Fendi не покупаю», — резюмировала знаменитость.

Ранее Оксана Самойлова рассказала о краже ценных вещей из особняка на 20 млн рублей. Подробности читайте в этой новости.

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