Оксана Федорова опубликовала редкое фото с мужем, который скрывается от публики. Модель поделилась семейным снимком в соцсети.

2 декабря супруг Оксаны отметил день рождения. В честь этого события Федорова посвятила избраннику трогательный пост, сопроводив его снимком с морского побережья. Модель поблагодарила Андрея Бородина за поддержку и «надежное плечо».

«Сегодня твой день! Благодарю за поддержку и надежное плечо. На таких, как ты, стоит величие России», — высказалась знаменитость.

Отметим, что Оксана опубликовала снимок со спины: офицер ФСБ избегает повышенного внимания.

Модель вышла замуж за Андрея в 2011 году. Она родила от него сына Федора и дочку Елизавету.

Ранее Оксана Федорова рассказала, как ей помогает милицейское прошлое. Подробности читайте в этой новости.

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