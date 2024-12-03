Поцеловал в губы при всех и гладил по волосам: Филипп Киркоров намекнул на новый роман

Филипп Киркоров не стал скрывать эмоций от встречи с Ириной Дубцовой на мероприятии YAM Session 2024. Певец осыпал коллегу комплиментами, гладил ее и при всех поцеловал в губы. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач» и публикует соответствующие кадры.

Появившись на мероприятии в Доме Яндекс Музыки, Филипп Киркоров не стал сдерживать себя в эмоциях от встречи с Ириной Дубцовой. Певец, никого не стесняясь, гладил артистку по волосам, талии, ногам и другим частям тела и осыпал ее комплиментами.

«Ты такая аппетитная! Ты такая вкусная! Так хочется тебя скушать, поцеловать. Ты такая красивая! Невероятная красота!» — заявил Филипп Киркоров.

Ирина Дубцова молча слушала приятные слова в свой адрес, а под конец отметила: «Мне сейчас завидует вся страна».

После этого Филипп Киркоров при всех поцеловал певицу в губы и удалился. Отметим, что Ирина Дубцова никак не прокомментировала поведение артиста, однако после таких проявлений чувств на публике многие могут решить, что у знаменитостей роман.

Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров назвал обручальным одно из своих колец.