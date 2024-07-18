«Увольнялась в звании майора»: Оксана Федорова рассказала, как ей помогает милицейское прошлое

Телеведущая и общественный деятель Оксана Федорова рассказала о том, как ей помогает милицейское прошлое. По признанию лауреата Международного конкурса Миссис Вселенная, без него сейчас было бы сложнее.

Федорова стала гостем нового выпуска программы «Легенда» на RTVI. Ведущая рассказала, что идти по пути искусства «очень непросто».

«И, наверное, если бы не мое милицейское прошлое, мне бы было гораздо сложнее, потому что там меня научили, ну, всегда, если трудности, упал, ничего, встаешь, двигаешься дальше», - призналась Федорова.

Она добавила, что благодаря прошлой работе характер «закалился». Федорова говорит, что с благодарностью вспоминает то время.

«Я увольнялась в звании майора — это, конечно, мощная история, и многим сложно выходить вот так вот из системы в свободное плавание», - отметила Федорова и добавила, что «готова к вызовам судьбы» и придерживается правила «чем сложнее, тем лучше».

В июне сообщалось, что Оксана вышла в свет в дорогом костюме. Стоимость наряда оценили в несколько сотен тысяч рублей.