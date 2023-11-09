Оксана Домнина покормила мужа Романа Костомарова с ложечки на премии журнала. Об этом сообщает издание StarHit.

Минувшим вечером в Москве состоялась премия журнала «ОК!», главными героями которой стали Домнина и Костомаров. Супруги впервые вышли в свет после того, как Романа выписали из больницы. Для мероприятия они выбрали парный образ, отдав предпочтение черному цвету.

Во время премии для звезд состоялся фуршет. В распоряжение источника попало видео, на котором запечатлен трогательный поступок фигуристки. Оксана на глазах у всех покормила с ложечки мужа, лишившегося рук во время болезни.

Отметим, что Костомаров получил премию как главный герой года «за мужество и невероятную любовь к жизни».

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