Роман Костомаров посетил тренировку по боксу и сообщил, что лишился мотоцикла

Фигурист Роман Костомаров рассказал, что сходил на тренировку по боксу. Также спортсмен сообщил, что лишился мотоцикла из-за болезни, зато счастлив водить автомобиль.

Олимпийский чемпион выступил на марафоне «Знание» в Москве. Он заявил, что занимался боксом без протеза, а главная цель – выйти на лед. Спортсмен понимает, что катание не будет таким, как раньше, но мечта фигуриста – «почувствовать лед».

Костомаров сказал: «Я даже пару дней назад на бокс сходил, без этой штуки, правда. Но все равно хотя бы можно тренироваться и можно прогрессировать. Любая тренировка укрепляет ноги, укрепляет руки, укрепляет твой дух. Я всегда это делаю и делаю с удовольствием». Его слова публикует Telegram-канал SHOT.

Также Костомаров рассказал, что «лишился очень многого» из того, что делал до болезни.

«Я водил мотоцикл, занимался экстримом, обожал играть в большой теннис, хоккей… Мотоцикла я лишился, водить я его не смогу. А водить автомобиль шанс есть», - поделился спортсмен. Его цитирует РИА Новости.

Костомаров пробовал водить автомобиль и признался, что ноги чувствовали педали, а руки – руль. Он был счастлив от того, что может водить машину, несмотря на ампутации.

Ранее Костомаров рассказывал о проблеме с ботинками, из-за которой до сих пор не вышел на лед.