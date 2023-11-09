Актер Дмитрий Харатьян сменил имя маленькому сыну по совету Светланы Дружининой. Об этом сообщает издание aif.ru.

Дмитрий неоднократно заявлял, что считает Светлану важным человеком в своей жизни. По словам актера, именно Дружинина открыла ему мир кино, утвердив на роль в известный фильм. Как выяснилось, на этом влияние режиссера на судьбу Дмитрия не завершилось.

В 1998 году у знаменитости родился сын. Артист и его супруга навали мальчика Митей. Узнав об этом, Дружинина посоветовала паре другое имя для ребенка.

«Должен был получиться Дим Димыч. Через месяц пришла телеграмма от Светланы Сергеевной, которая порекомендовала назвать сына Ваней», — рассказал актер.

Как выяснилось, режиссер порекомендовала Дмитрию это имя в честь героя ее фильма Ивана Долгорукого.

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