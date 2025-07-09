Дмитрий Дибров начал проводить стримы для дополнительного заработка. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

65-летний Дмитрий Дибров нашел для себя подработку — телеведущий стал стримить на Twitch. За один прямой эфир Дибров успел заработать 30 тысяч рублей и набрать 1500 подписчиков.

Во время онлайн-беседы телеведущий рассуждал о любимых фильмах, книгах и раздавал советы молодым подписчикам о том, как себя вести с девушками.

«17-летняя девочка не умеет еще ничего. Это только в Таганроге уже умеют все. Тебе придется много поработать, и то еще можешь и не научить ведь!» — объясняет он.

Напомним, Дмитрий Дибров женат на фотомодели Полине Дибровой, в браке у супругов родилось трое сыновей: Александр, Федор и Илья.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Дибров редко видится с дочерью, живущей во Франции.