Охранники Ирины Аллегровой слепили журналистов фонариками на «Новой волне». Об этом сообщает Telegram-канал StarHit.

Ирина Аллегрова выступила на фестивале Игоря Крутого «Новая волна». Журналисты встретили певицу еще до входа за кулисы и попытались задать ей вопросы. Однако охрана артистки расталкивала людей и едва не сбила с ног Диму Билана, дав понять, что Аллегрова не будет общаться с прессой.

После концерта журналисты поджидали знаменитость у гримерки. Тогда охрана Аллегровой достала фонарики и стала слепить ими сотрудников СМИ, несмотря на просьбы перестать это делать. Сама певица не скрывала раздражения от журналистов.

«Вы кто? Что вы тут делаете? Я давала разрешение себя снимать? Ребята, вы давно знаете, что я никому ничего не рассказываю», — заявила она.

После обращения к журналистам Аллегрова села в черную машину и уехала с фестиваля.

Ранее специалист по зарубежной недвижимости назвал стоимость дома Аллегровой в Италии. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Юрий Антонов объяснил срыв выступления на «Новой волне» проблемами с давлением.