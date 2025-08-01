От 5-6 млн евро: названа стоимость особняка Ирины Аллегровой в Форте-деи-Марми

Стоимость дома певицы Ирины Аллегровой в итальянской коммуне Форте-деи-Марми может начинаться от 5-6 млн евро. Об этом заявил специалист по зарубежной недвижимости Марк Гершкович.

В 2010-е годы певица продала недвижимость в США и вложилась в особняк в Италии. Он расположен в так называемой «деревне олигархов».

Дом занимает площадь 400 квадратных метров. Есть бассейн и сад с оливами, лаврами и фикусами.

Гершкович в разговоре с «Абзацем» отметил, что исполнительница скрывает точное расположение недвижимости, а цена зависит от близости к пляжу и конкретного района.

«Исходя из имеющихся данных, стоимость недвижимости Ирины Аллегровой в Форте-деи-Марми может составлять от 5 до 6 миллионов евро», - сказал эксперт.

В России у певицы есть дом в поселке Ватутинки. В нем расположены бассейн, сауна, кинотеатр.

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