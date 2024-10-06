«Это делается элементарно»: Владимир Пресняков высказался о разводе сына

Певец Владимир Пресняков ответил на распространившиеся слухи о разводе старшего сына. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ артист заявил, что у Никиты Преснякова и его жены «все нормально» в отношениях.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что 33-летний певец Никита Пресняков разводится с 27-летней моделью Аленой Красновой после семи лет брака. В июле стало известно, что супруги приехали в Россию и отпраздновали годовщину свадьбы в Ростове-на-Дону. Однако музыкант пробыл в стране всего пару недель, а затем вернулся в США, а его жена осталась в России на три месяца, что подогрело слухи о расставании пары.

Владимир Пресняков не скрывает, что ему надоели подобные «новости», возникающие в Сети.

«Давайте сделаем эксперимент. Завтра я напишу: „Случайно отрубил палец“. И потом из этого получится, что это не палец был отрублен, а руку отрубили. Это делается элементарно, какие-то вспрыски. Мы очень смеялись с Никитоном, мы каждый день общаемся», — высказался певец.

Артист раскрыл, что же на самом деле происходит в личной жизни Никиты Преснякова. По словам Владимира Преснякова, на самом деле у его сына и Алены Красновой все прекрасно, они живут в Манхэтенне в Нью-Йорке. Певец не стал отрицать, что модель приезжала в Россию, и сообщил, что сейчас она воссоединилась с мужем.

«У них все нормально. Алена приезжала сюда, позанималась какими-то вещами. Она уже ехала к нему», — поделился Владимир Пресняков.

При этом музыкант выразил надежду на то, что сын вместе с супругой еще приедет в Россию.

«Уверен, что скоро они приедут. Тема, мой средний сын, вообще без него не может. Они созваниваются с Никитосом», — отметил артист.

Ранее мы писали о том, что жена Никиты Преснякова приехала в Москву для продажи недвижимости, а не из-за развода.