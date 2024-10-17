«Это было ужасно»: Нонна Гришаева пожаловалась на проблемы с кожей из-за роли старушки в кино
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Актриса Нонна Гришаева сыграла глубокую старушку в фильме «Про мою маму и про меня». После съемок у нее начались проблемы с кожей.
Нонна поделилась проблемой со StarHit. По словам актрисы, она сыграла в фильме сразу три персонажа: дочку, молодую маму и пожилую маму. Для образа последней ей делали пластический грим по три часа. Это в итоге отразилось на состоянии кожи Гришаевой.
«Это было ужасно: я страдала! Кожа растягивается-стягивается, лицо превращается в морщинистую историю, которая застывает. Потом это все нужно какой-то маслянистой жидкостью потихонечку снять, отодрать. Спасли, конечно, маски, маски, маски», — поделилась Нонна.
Помимо косметики, актрисе помогли справится с проблемами специальные упражнения. Так, Гришаева ходила на йогу.
Ранее Гришаева рассказала, что ее сын готовит к выпуску сольный альбом. Юноше 17 лет и он заканчивает школу.