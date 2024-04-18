Охранник певицы Аллы Пугачевой Игорь Польшиков получает 200 тысяч рублей в месяц

Охранник певицы Аллы Пугачевой Игорь Польшиков зарабатывает 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Kp.ru.

Несмотря на то, что певица уже 2 года не живет в России, в ее команде по-прежнему числится охранник Игорь Польшиков. Мужчина раньше работал с Филиппом Кириловым, но после развода звездной пары Игорь стал сотрудничать с Пугачевой. Работая на певицу, Игорь выполняет функции как телохранителя, так и личного водителя.

«Раньше он получал в месяц около 200 тысяч рублей. Сейчас ему платят почти столько же, поскольку Польшиков взял на воспитание внучатого племянника Пугачевой — маленького Женю, которого не могли бы достойно вырастить его непутевые родители-наркоманы», — рассказала продюсер Алина Красная.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров и Григорий Лепс тратят на охрану миллион рублей в месяц. Подробности смотрите в этой новости.

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