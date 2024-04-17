«Никогда этого не скажет»: подруга Пугачевой раскрыла главный секрет певицы

Певица Алла Пугачева призналась подруге, почему не может вернуться в Россию. Кира Прошутинская раскрыла ее секрет в беседе с mk.ru.

По словам телеведущей, Пугачева переживает трудные годы. Кира считает, что приятельнице тяжело в чужой стране без близких людей и с «проблемным здоровьем».

«Она никогда этого не скажет, поскольку человек закрытый, мало кому теперь доверяющий. В нашем возрасте хочется привычной стабильности в родных стенах», — высказалась знаменитость.

Прошутинская считает, что Пугачева уехала из России из-за мужа. Ее основная цель — сохранить семью. Вот почему отъезд Аллы Борисовны нельзя назвать вызовом и политической позицией.

«Она грустно сказала мне: «Я там, где моя семья». Ее свобода, которую она возводит в абсолют, становится добровольной зависимостью», — пояснила телеведущая.

Ранее Илья Резник назвал Аллу Пугачеву сестрой, призвал покаяться и вернуться в Россию. По словам поэта, он не ожидал, что певица уедет из страны в трудное для нее время. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось, что певица Манижа осталась без концертов и подняла цены за корпоративы.