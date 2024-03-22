«Охрана достойная, но невооруженная»: муж Маши Распутиной назвал причину теракта в «Крокус Сити Холле»

Охрана в «Крокус Сити Холле» не была вооружена. Об этом сообщил муж певицы Маши Распутиной Виктор Захаров, который был в концертном зале несколько дней назад.

Жена Захарова участвовала в концерте Ларисы Рубальской.

«Охрана там достойная. Но невооружённая, насколько я понял», - заявил Захаров сайту mk.ru.

По его словам, входящих тщательно проверяли по списку с паспортными данными, который был выслан организаторам заранее. При этом охранник пары был с оружием, но его не пустили внутрь – заявили, что не положено.

Захаров считает, что во избежание таких трагедий следует выставлять вооруженную охрану. По его мнению, «охранять концертные залы должна Росгвардия».

Ранее сообщалось, что на место теракта прибыли владельцы «Крокуса» Эмин и Араз Агаларовы. Однако они не комментировали случившееся вечером 22 марта. Напомним, пятеро террористов открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник».