Билеты были раскуплены: все, что известно о стрельбе в Крокус Сити Холле перед концертом группы «Пикник»

Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в концертном зале Крокус Сити Холла в Красногорске началась стрельба. О том, что известно на данную минуту, в материале «Страстей».

В первых сообщениях об инциденте говорилось, что мужчина открыл стрельбу из автомата. Позже РИА Новости рассказали, что огонь вели трое мужчин в камуфляже. Затем Газета.Ru сообщила о пятерых стрелявших террористах.

Журналист Никита Третьяков заявил, что они были хорошо подготовлены и экипированы.

«В упор расстреливают мирных людей, поджог или подрыв здания организовали так, что огромный комплекс уже чуть ли не рушится спустя полчаса-час», - сообщил он.

Telegram-канал Осторожно Москва со ссылкой на очевидцев рассказал, что все произошло около 8 часов вечера и началось сверху. Первое время, говорят зрители, ничего не объявляли – они лежали между креслами и не знали, что делать. Видя бильетеров с рациями люди стали бежать сверху вниз.

Рассказывая про обстановку в ТЦ, очевидцы заявляли, что «стреляли со всех сторон». Они утверждали, что при входе охрана не проверяла сумки, а металлодетекторы были отключены. Охранники были вооружены дубинками и электрошокерами, оружия не было. Очевидица сообщила РБК о давке – толпа спасалась через служебный вход, люди бежали без верхней одежды.

Среди зрителей была сотрудница Осторожно Media. Она призналась: «Сегодня мой второй день рождения». Как сообщается в Telegram-канале «Кровавая барыня», после стрельбы началась паника, спланированной эвакуации не было. Люди спасались через разбитые окна.

Как следовало из афиши концерта, все билеты были раскуплены. Причем как на 22, так и на 23 марта. Известно, что в зале могли находиться 6200 человек при максимальной вместимости более 9500.

Концертный директор группы Юрий Чернышевский сообщил Lenta.Ru, что стрельбу открыли во время концерта. По его словам, всех зрителей эвакуировали.

Данные о погибших разнились. Сайт aif.ru написал о 10 погибших, Baza - как минимум о 12. По данным Telegram-канала 112 на 21:13, погибли 40 человек. Источник ИА Регнум сообщил о 25 убитых.

После стрельбы в здании Крокус Сити Холла начался пожар. Несколько человек оказались отрезаны огнем – около 100 человек могли быть заблокированы. У здания начала рушиться кровля. По данным на 21:04 третья часть здания была охвачена пожаром.

По данным ТАСС, в Крокус Сити Холле произошел взрыв. Музыканты группы при этом не пострадали.

Спасшиеся люди не могли связаться с родными, телефоны не работали. Сообщалось о сбое в Telegram.

После случившегося на место выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Был создан оперативный штаб.

Рядом с Крокусом закрылись кофейни и магазины. Эвакуирован ТЦ Вегас. На место стянули ОМОН и СОБР. На место прибыли более 50 карет скорой помощи. По данным Регнума на 21:15, между силовиками и боевиками, открывшими огонь, идет бой.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал стрельбу. Он назвал случившееся «ужасной трагедией» и выразил соболезнования близким погибших. Собянин пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Журналист Андрей Медведев напомнил, что «8 марта США и Британия предупредили своих граждан об угрозе атак на "большие собрания" в Москве», а посольство США в России «опубликовало для своих граждан предупреждение о том, что в ближайшее время в Москве может произойти теракт».

«Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют в ближайшее время атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует избегать больших собраний в течение следующих 48 часов. Иными словами, западные страны знали о готовящемся теракте. Откуда? Сами готовили? У меня нет иной версии», - поделился журналист.