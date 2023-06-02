Оказала медвежью услугу: Пугачева подставила Шевчука публикацией в соцсетях

Певица Алла Пугачева обратилась к солисту группы ДДТ Юрию Шевчуку в соцсетях и навлекла на себя гнев подписчиков. Те заявили, что своим обращением Примадонна подставила музыканта, который находится под угрозой внесения в список иноагентов.

Пугачева адресовала ему сообщение в стихах. В заключительных строчках говорилось: «Гражданин, патриот, пой!»

Такое обращение не понравилось пользователям соцсетей: они считают, что Пугачева оказала «медвежью услугу». Подписчики обратили внимание на то, «как часто Алла публично обращалась к Шевчуку раньше».

Ей указали, что так делать «нехорошо».

«Зачем ты подставляешь Шевчука, пытаясь затянуть его в «омут иноагентов?» - спрашивали Примадонну.

Ранее Шевчука оштрафовали за высказывания в адрес России. Весной его коллектив был вынужден перенести многие концерты. Музыкант заявлял, что переносы не зависят ни от группы, ни от организаторов. Новые даты выступлений не анонсировались.

Сама же Пугачева недавно побывала на концерте группы «Машина времени» в Израиле. Появилась информация, что в скором времени Примадонна и вовсе вернется в РФ. Она передумала продавать замок в деревне Грязь, чтобы приехать туда. Страхов или комплексов по поводу возвращения у Пугачевой нет.