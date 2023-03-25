Юрий Шевчук заявил о причине отмены концерта ДДТ: зависит не от нас

Концерты группы «ДДТ», которые должны были пройти 27 мая и 17 июня в Санкт-Петербурге и Москве, перенесены. Срок не определен.

Фронтмен коллектива Юрий Шевчук пояснил, что перенос не зависит от группы или организаторов мероприятия.

«Концерт перенесен не по нашей вине. Мы готовы. <...> Добра вам и мира!», — отметил Шевчук.

Напомним, что в июле 2022 годах список «запрещенных» исполнителей вошли «ДДТ», «Машина времени», «Аквариум» и другие.