74-летняя Алла Пугачева запретила продавать замок в Грязи и решила вернуться из Израиля в РФ

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад артистка перебралась в Израиль и оборвала все связи с нашей страной. Исполнительница хита «Арлекино» в спешке избавлялась от бизнеса и недвижимости в России. Поговаривали, на ее замок в Грязи даже нашелся покупатель. По данным СМИ, им стал Стас Барецкий. Однако на связь с изданием mk.ru вышел инсайдер и опроверг подобное сообщение.

Как выяснилось, Пугачева передумала продавать замок, поскольку в скором времени планирует вернуться в РФ. Кроме того, с этим местом у артистки связаны теплые воспоминания, вот почему его продажа является невозможной.

«Замок заточен под их вкусы и желания. Продать его — как продать часть жизни. Пугачева решительно против. Семья не станет этого делать», — сообщил источник информации.

Также инсайдер добавил: у певицы нет «ни страха, ни комплексов» перед возвращением в Россию.

Ранее Лайма Вайкуле защитила Пугачеву и ее супруга и заявила, что Васильева не имела права их оскорблять. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой исполнительница хита «Арлекино» высказалась о вечеринке 32-летнего внука Никиты Преснякова в США.