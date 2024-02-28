«Офигительная милфуха»: Navai высказался об Успенской

Известный музыкант Navai поделился мнением о певице Любови Успенской, которая ранее пожаловалась на невезение в любви. Соответствующее заявление артист сделал в документальном фильме «Карусель Успенской. Из ресторана в Кремль», опубликованном на YouTube.

«Как можно бояться повстречаться с такой офигительной милфухой, которая ходит в "Булгари", "Ролексах", на "Фантоме" ездит. Как можно бояться такой малышки? Ее надо любить», — признался Navai.

Ранее Любовь Успенская рассказала, что ей не везет в личной жизни. По словам звезды, она неоднократно влюблялась, но через некоторое время разочаровывалась в отношениях. Исполнительница отметила, что старалась полностью отдаваться избранникам, но в ответ сталкивалась с неблагодарностью.

Также сообщалось, что Успенская подарила себе на 70-летие автомобиль с кроватью и холодильником.