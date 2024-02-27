«У меня беда с мужчинами»: Любовь Успенская откровенно рассказала о личной жизни

Несмотря на большое количество поклонников, певица Любовь Успенская призналась в документальном фильме «Карусель Успенской. Из ресторана в Кремль» на МУЗ-ТВ, что ей не везет в личной жизни. Об этом сообщает StarHit.

Любовь Успенская никогда не скрывала, что терпит неудачи на любовном фронте. По ее словам, она всегда отдавала всю себя семье, но это не ценилось.

«У меня беда с мужчинами. Мне не повезло в любви. Я все время разочаровывалась, а думала, что полюбила навсегда. Я всегда отдавалась семье — готовка, уборка, все для семьи, а мне платили неблагодарностью», — поделилась Любовь Успенская.

Звезда шансона призналась, что после неудавшихся отношений и развода с четвертым мужем Александром Плаксиным она не готова вступать в брак. Более того, Любовь Успенская считает, что она не сможет найти мужчину, который смог бы ей угодить, поскольку для артистки важно быть независимой и заниматься тем, чем она хочет.

«Где найти мужа такого, который сможет мне угодить? Нет такого. А если найдется, то меня не станет. Потому что я должна быть независима, я должна делать то, что делаю», — заявила певица.

Напомним, 24 февраля Любовь Успенская отметила 70-летний юбилей. В этот день состоялся ее большой сольный концерт в Crocus City Hall в Москве, на котором присутствовали ее близкие и друзья.

Ранее мы писали о том, что Любовь Успенская рассказала о роскошном подарке на свой юбилей.