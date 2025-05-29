НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 29 мая 2025, 10:10
1 мин.

«Одни болтают, другие делают»: юристы Гай Германики взяли под контроль конфликт с Арбениной

Гай Германика сообщила, что передала дело о конфликте с Дианой Арбениной юристам.
«Одни болтают, другие делают»: юристы Гай Германики взяли под контроль конфликт с Арбениной

© Starface.ru

Валерия Гай Германика сообщила, что передала дело о конфликте с Дианой Арбениной юристам. Режиссер вновь высказалась о скандале в соцсети.

Диана угодила в скандал после речи на кинопремии. Она удостоилась награды за съемки в сериале Валерии, однако, поднявшись на сцену, Арбенина заявила о конфликте с режиссером. Кроме того, артистка сообщила, что Валерии не было на съемочной площадке. Режиссер, узнав о речи Дианы, пригрозила ей судом, если не будет опровержений. Теперь Валерия дала понять, что серьезно настроена: ее юристы занялись громким делом.

«Аплодирую себе, что не поддалась на провокации, а передала дело своим юристам. Одни болтают, другие делают», — высказалась режиссер.

Пользователи Сети в замешательстве из-за конфликта Валерии и Дианы. Многие из них считают, что у режиссера нет оснований для обиды: на самом деле она пиарится на скандале.

«Просто Валерия развивает соцсети, что непонятного-то?» — написали россияне.

Ранее директор Дианы Арбениной высказалась о конфликте певицы с Валерией Гай Германикой. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Диана Арбенина рассказала, как справляется с хейтом в соцсетях.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
Теги:
новости звезд
скандалы
новости шоу-бизнеса