«Одни болтают, другие делают»: юристы Гай Германики взяли под контроль конфликт с Арбениной

Валерия Гай Германика сообщила, что передала дело о конфликте с Дианой Арбениной юристам. Режиссер вновь высказалась о скандале в соцсети.

Диана угодила в скандал после речи на кинопремии. Она удостоилась награды за съемки в сериале Валерии, однако, поднявшись на сцену, Арбенина заявила о конфликте с режиссером. Кроме того, артистка сообщила, что Валерии не было на съемочной площадке. Режиссер, узнав о речи Дианы, пригрозила ей судом, если не будет опровержений. Теперь Валерия дала понять, что серьезно настроена: ее юристы занялись громким делом.

«Аплодирую себе, что не поддалась на провокации, а передала дело своим юристам. Одни болтают, другие делают», — высказалась режиссер.

Пользователи Сети в замешательстве из-за конфликта Валерии и Дианы. Многие из них считают, что у режиссера нет оснований для обиды: на самом деле она пиарится на скандале.

«Просто Валерия развивает соцсети, что непонятного-то?» — написали россияне.

Ранее директор Дианы Арбениной высказалась о конфликте певицы с Валерией Гай Германикой. Подробности читайте в этой новости.

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