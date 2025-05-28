«Я буквально истончаюсь»: Диана Арбенина рассказала, как справляется с хейтом в соцсетях

Певица Диана Арбенина высказалась о хейтерах в социальных сетях. Она призналась, что предпочитает не читать комментарии пользователей, так как считает себя ранимым человеком. Об этом она рассказала в беседе с сайтом «Страсти».

В конце мая Арбенина выпустила клип на песню «сколько тебе лет?». За сутки на YouTube новую работу артистки посмотрели свыше 50 тысяч человек. В комментариях многие похвалили и композицию, и видеоряд к ней. Однако нашлись и те, кто раскритиковал трек.

Хейтеры — верный спутник каждой звезды, и все справляются с ними по-своему. Например, Диана Арбенина не читает то, что про нее пишут в Сети, и это помогает ей сохранять душевное спокойствие.

«Я человек очень ранимый. С годами это только усиливается — я буквально, мне кажется, истончаюсь. Любая грубость, несправедливость может выбить из равновесия. Поэтому я выбрала для себя самый бережный, и в то же время радикальный способ — вообще не читаю комментарии. Ни хорошие, ни плохие. Соцсети для меня — исключительно профессиональный инструмент. Зашла, выложила пост — ушла. У меня даже подписок нет. А, нет, есть! Две, — поделилась певица. — Возвращаясь к хейтерам, которым все не нравится, и занимаются они не критикой, а критиканством… Это, как правило, люди без собственной жизни и без страсти. Серьёзно, я не представляю, чтобы я села и начала анонимно писать кому-то гадости в интернете? У меня просто нет на это ни желания, ни душевного ресурса. Поэтому всем — жить своей жизнью и в своей крепости».

По словам Арбениной, она искренне радуется, если людям нравится ее творчество. Тогда она чувствует, что делает все не зря.

«А еще не зря, потому что я, наконец, могу позволить себе делать искусство ради искусства. И если оно еще и помогает — это вдвойне ценно», — рассказала Арбенина.