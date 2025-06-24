«Одна порода»: сестра Бондарчука рассказала про его сына от Андреевой

Сестра Федора Бондарчука рассказала про его сходство с 4-летним сыном от Паулины Андреевой. Слова Натальи передает «7Дней.ru».

Наталья признается, что всегда на связи с братом и знает все о событиях в его семье. Особенно она следит за успехами детей Федора. По ее мнению, младший наследник режиссера сильно на него похож.

«С братом мы постоянно на связи, регулярно переписываемся, делимся фотографиями наших детей и внуков. И мне кажется, что все они, наши младшенькие, очень похожи — одна порода», — высказалась Наталья.

Режиссер часто пересекается по работе с сыном Натальи Иваном Бурляевым, который стал музыкальным продюсером. Как выяснилось, Федор привлекает племянника к работе над своими проектами, и это не может не радовать Наталью.

«Недавно они опять встречались, обсуждали новый совместный проект. Кроме того, оба работают с молодежью, и в этом они тоже сошлись», — заявила она.

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