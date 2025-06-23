«Нет желания семейным подрядом существовать»: Юлия Пересильд отказалась выступать с дочерью

Актриса Юлия Пересильд высказалась о совместных выступлениях с дочерью Анной. Звезда фильма «Вызов» призналась, что у нее нет желания существовать «семейным подрядом». Об этом сообщает 78.ru.

Юлия вышла на сцену в Петербурге во время концерта в Новой Голландии. Она призналась, что является фанаткой этого места. Причем площадку она полюбила еще до реконструкции, когда там снимали кино. Теперь же актриса оценила, как обновили территорию и в разговоре с журналистами рассказала, собирается ли в будущем чаще выступать вместе с 16-летней дочерью.

По словам Пересильд, они действительно иногда выходят с Анной на одну сцену. Но делать это на постоянной основе артистка не собирается.

«Мы выступали на кинофестивале в Калининграде. Все зрители были киношниками. Мне было очень приятно. Аня спела с командой одну песню. Нет у нас желания каким-то семейным подрядом существовать. У каждого свой путь», - поделилась актриса.

Отметим, что Анна Пересильд стала популярна после сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана». В проекте она исполнила роль школьницы Айгуль.

Ранее отец Анны Пересильд высказался о ее взрослых нарядах.