Актриса Паулина Андреева продемонстрировала спортивную форму в новой фотосессии

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Паулина Андреева приняла участие в фотосессии. На черно-белых кадрах 36-летняя актриса продемонстрировала подтянутую и спортивную фигуру.

Результат новой фотосессии Паулина опубликовала в личном блоге.

На кадрах Андреева предстала в черно-белых образах. На части фото актриса позировала в черном топе, обнажающем живот, и юбке с низкой посадкой. Звезда выбрала максимально естественный макияж.

На других снимках Паулина примерила белые тона – она выбрала майку и легкие брюки. Фотограф запечатлела Андрееву сидящей в кожаном кресле.

В комментариях восхитились снимками актрисы. Интернет-пользователи писали: «Красивая», «Грация», «Идеал красоты и стиля! Неповторимая!», «С другой планеты», «Потрясающая», «Вы шикарны».

Ранее режиссера Федора Бондарчука заподозрили в романе с бизнесвумен Полиной Подплетенной. Напомним, весной 2025 года Паулина Андреева подтвердила, что они с кинодеятелем разошлись.