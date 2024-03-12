«Одна из семейных легенд»: Анфиса Чехова назвала себя родственницей Ленина

Телеведущая Александра Корчунова, известная под псевдонимом Анфиса Чехова, назвала себя родственницей Владимира Ленина. Она пояснила, что это семейная легенда.

«Одна из семейных легенд, что я — родственница Ленина. Не по крови. У Ленина была сестра — Анна Елизарова, это ее фамилия по мужу. У этого мужчины был брат, который женился на сестре моего дедушки», - рассказала Чехова в YouTube-шоу «Просто такая генетика».

Как подчеркнула телеведущая, в детстве она любила случать истории о знаменитом дедушке и всегда воспринимала революционера как доброго героя.

Ранее Анфиса Чехова рассказала о скоропостижной смерти родного дяди. Его кончина потрясла звезду, так как накануне трагедии они вместе ужинали. Причиной смерти родственника стал инсульт.

Также стало известно о госпитализировали 11-летнего сына Чеховой. Соломону стало плохо после того, как он поел суши в дорогом ресторане столицы. Телеведущей пришлось вызвать скорую помощь.