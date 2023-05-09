Одна деталь в образе Аллы Пугачевой приковала все внимание публики на похоронах Юдашкина

Певица Алла Пугачева приковала к себе все внимание, когда появилась на публике, чтобы проводить в последний путь близкого друга и модельера Валентина Юдашкина. Появление 74-летней Примадонны на кладбище привело к неожиданным последствиям.

В минувшие выходные состоялись похороны известного кутюрье Валентина Юдашкина. На кладбище были звезды шоу-бизнеса. Пугачева даже после переезда в Израиль не могла позволить себе не приехать на последние проводы друга. Она появилась на людях в образе, который не остался незамеченным. Артистка примерила темное пальто и шляпку клош (в переводе с французского это означает «колокольчик») известного шведского бренда.

В соцсетях тут же стали обсуждать образ знаменитости, а модницы оценили ее наряд. Журналисты сообщают, что аксессуар Примадонны особенно запомнился всем и стал хитом. Стоимость шляпки составляет 260 евро – около 22 тысяч рублей.