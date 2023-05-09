Одна деталь в образе Аллы Пугачевой приковала все внимание публики на похоронах Юдашкина
Шляпа Аллы Пугачевой за 22 тысячи рублей стала хитом после похорон Юдашкина.
Фото: Starface.ru
Певица Алла Пугачева приковала к себе все внимание, когда появилась на публике, чтобы проводить в последний путь близкого друга и модельера Валентина Юдашкина. Появление 74-летней Примадонны на кладбище привело к неожиданным последствиям.
В минувшие выходные состоялись похороны известного кутюрье Валентина Юдашкина. На кладбище были звезды шоу-бизнеса. Пугачева даже после переезда в Израиль не могла позволить себе не приехать на последние проводы друга. Она появилась на людях в образе, который не остался незамеченным. Артистка примерила темное пальто и шляпку клош (в переводе с французского это означает «колокольчик») известного шведского бренда.
В соцсетях тут же стали обсуждать образ знаменитости, а модницы оценили ее наряд. Журналисты сообщают, что аксессуар Примадонны особенно запомнился всем и стал хитом. Стоимость шляпки составляет 260 евро – около 22 тысяч рублей.
Несмотря на то, что в России шляпка не поставляется, дамы все равно находят способы, чтобы получить аксессуар как у Примадонны.
Ранее мы писали о том, как в Сети появился диалог Дмитрия Пескова с Пугачевой на похоронах Юдашкина. Как сообщается в прессе, первым в траурный зал зашел пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Политик был хорошо знаком с модельером. В свое время Юдашкин стал автором свадебного наряда жены Дмитрия, олимпийской чемпионки Татьяны Навки.
Недавно также появилась информация о том, что на похоронах Юдашкина у Пугачевой украли роскошные часы. Чуть позже оказалось, что это ложь. Журналистка объяснила, зачем распространили фейк о краже часов за 2 миллиона рублей.