«Одиозный такой»: Галич высказалась о скандальном актере Кологривом

Блогер и телеведущая Ида Галич высказалась о поведении звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

«Мне, кстати, Никита импонирует. Одиозный такой фрешмен. Растормошил тусовочку. Он с блеском перебил разговоры о «Слове пацана» и смог перетянуть одеяло на себя», - написала Галич.

Блогер уточнила, что далеко не все действия Кологривого вызывают у нее положительные эмоции, однако именно такое поведение артиста, по ее мнению, провоцирует у людей желание наблюдать за его жизнью.

«Я в этом плане профан и всегда с любопытством слежу за подобными героями», - заключила звезда.

Напомним, в январе Никита Кологривый высказался о недостатках в сериале «Слово пацана» и его актерах. По его словам, история о казанских группировках обрела популярность во многом благодаря пиар-кампании, а молодые актеры из-за славы совсем потеряли головы.

Также Ида Галич сравнила себя с певицей Майли Сайрус.